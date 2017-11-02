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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:25  02 ноября 2017 1

Иран предложил Путину  изолировать США

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
Президенту представили способ освободиться от доллараФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным предложил аннулировать санкции США, отказавшись от доллара.

По мнению Хаменеи, сделать это можно, заменив американскую валюту национальной в сделках между двумя и более странами. Таким образом, Вашингтон попадет в изоляцию.

Также духовный лидер Ирана заявил, что разделяет позицию Путина по решению региональных проблем. Хаменеи отметил, что американцы стремятся вмешиваться во все проблемы в мире, полагаясь на слабое руководство в разных странах, пишет газета «Ведомости».

«Хорошая комбинация и совместное сопротивление Тегерана и Москвы мятежу и коррупции террористов в Сирии является значительным фактором, сделавшим Россию влиятельным игроком в регионе», — подчеркнул Хаменеи.

В ходе визита российского лидера в Иран подписана дорожная карта об инвестициях в местные месторождения нефти и газа, объем которых может составить порядка 30 млрд долларов.

Лев Истомин
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