Пулково опроверг эвакуацию пассажиров

Аэропорт «Пулково» продолжает работу в штатном режиме, эвакуация пассажиров не проводилась. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной столицы» (оператор аэропорта). Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы эвакуации людей из здания аэропорта после срабатывания пожарной сигнализации.
«Сработала пожарная сигнализация. В причинах сейчас разбираются… Эвакуации не было», — заявили в пресс-службе компании РИА Новости. Там подчеркнули, что инцидент не повлиял на функционирование терминалов и обслуживание рейсов.
В компании добавили, что все рейсы в «Пулково» выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано. На месте работают специалисты, которые выясняют причины ложного срабатывания системы оповещения. По данным оператора аэропорта, ситуация находится под полным контролем, угрозы безопасности пассажиров и персонала нет.
