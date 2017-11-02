Перезахоронение Ленина не волнует Кремль
Тема перезахоронения Ленина не стоит на повестке дня у кремлёвских чиновников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле в курсе, что «высказываются разные точки зрения», и назвал тему резонансной, однако отметил, что она не стоит на повестке дня кремлёвской администрации, передает RT.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на труп в центре столицы «хватит глазеть», и призвал лично президента Владимира Путина заняться этим вопросом. Кадыров вместе с тем отметил, что из музея Санкт-Петербурга для последующего захоронения также стоит изъять останки наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, напоминает «Федеральное агентство новостей».