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10 ноября 2017
20:28  10 ноября 2017 8

Украинцы в соцсетях глумятся над памятью Михаила Задорнова

Сатирик не всегда лестно высказывался об УкраинеФото: Wikimedia Commons

Пока в России оплакивают писателя-сатирика Михаила Задорнова, скончавшегося от рака мозга 9 ноября, на Украине люди глумятся над памятью артиста. В Сети появилось множество негативных комментариев о кончине юмориста, особенно активно проявляют себя в этом отношении пользователи украинского сегмента Twitter.

В большинстве случаев публикаторы постов и комментаторы перешли моральные границы, передает портал «Дни.ру». «Юмористический конкурс» быстро перерос в соревнование на самое оскорбительное и возмутительное высказывание. Задорнову припомнили многие его антиукраинские реплики, которые юморист позволял себе после кризиса на Украине, сообщает RT.

«Украинская власть подворовывает гранты, транши, а так как она ещё и не занимается экономикой в силу своей бездарности, им нужна Россия, для того чтобы оправдывать свою бездарность», — так Михаил Задорнов высказывался об Украине, ее власти и положении дел в стране. В последние годы жизни ему был закрыт въезд на территорию соседнего государства.

«URA.RU» опубликовало собственный материал о писателе-сатирике Михаиле Задорнове, с историей протекания его болезни и последних дней жизни, отзывами коллег, друзей и публичных персон.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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