Трамп заявил, что США не собираются начинать войны, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены начинать войны. Но в случае, если придется, то они «выиграют, как еще никто никогда не выигрывал». С таким заявлением выступил лидер Штатов в кнессете Израиля.
Помимо этого, лидер Штатов заявил, что США «решительно выиграли» обе мировые войны. Также, по словам американского лидера, одержали победу во всех остальные, в которых участвовали. Об этом поделился президент США в эфире телеканала Fox News.
Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал военное превосходство США, заявляя о направлении атомных подлодок к российскому побережью и технологическом преимуществе американского флота над Россией и Китаем. Кроме того, президент США предупреждал военных о возможных последствиях несогласия с его внешней политикой, в том числе по конфликту на Украине.
