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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:39  02 декабря 2017 0

Валдис Пельш назвал, кто будет ведущим КВН: «Это человек, на котором все держится»

Член жюри КВН уверен, что Масляков «будет стоять у руля»Фото: Wikimedia Commons

Член жюри КВН Валдис Пельш уверен, что Александр Масляков останется ведущим КВН, несмотря на то, что он уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр „Планета КВН“».

«Это человек, на котором все держится. Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть. Думаю, что Александр Васильевич будет стоять по-прежнему у руля, но сложит с себя какие-то формальные полномочия», — цитирует Пельша RT.

Ранее в пресс-службе КВН сообщили, что президент Международного союза КВН Александр Масляков покинул пост директора ГУП по собственной инициативе, а не из-за проверок прокуратуры.

Как удалось выяснить «URA.RU», «Первый канал», где выходит программа, не имеет отношения к скандальной истории. Источник в окружении Маслякова пояснил, что канал просто покупает программу, как и у других компаний-производителей.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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