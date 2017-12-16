21:47 16 декабря 2017 2

Большинству российских граждан достаются копейки от национального богатства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разница в доходах граждан РФ вернулась к показателю столетней давности. На долю небогатых россиян приходится лишь 17% национального дохода, как это было накануне революции 1905 года.

При этом доходы богатейших 10% граждан составляют 45,5% национального дохода, следует из доклада о неравенстве в мире Всемирной лаборатории экономического неравенства. Для сравнения: в Европе соответствующий показатель составляет 37%, в Китае — 41%, в США и Канаде на 10% богатейших граждан сконцентрировали у себя 47%, в Индии и Бразилии — 55% национального дохода. На Ближнем Востоке сверхбогачи и вовсе аккумулировали 61% национального дохода, приводит данные исследователей РБК.

Однако доля экономически уязвимых россиян в России превышает 50% и продолжает расти, отмечал Всемирный банк. Так, доля населения с доходом ниже 10 долларов в день выросла до 53,7%, при этом 13,8% россиян тратят меньше 5 долларов в день. Это ситуация усугубляется с начала крушения СССР: в 1991 годах на долю 10% наиболее богатых граждан приходилось менее 25% национального дохода, а к 1996 году уже 45%. При этом доля доходов «бедной» половины населения опустилась с 30 до 10%. Даже во время экономического подъема 1998—2008 годов главным выгодополучателями стали богатейшие россияне, чья доля в нацдоходе поднялась до 52%.

Наилучшие с точки зрения стабильности в обществе показатели в России были зафиксированы в так называемую «золотую пятилетку» 1966—1970 годов. В 1968 году на долю менее обеспеченной половины населения приходилось более 31% дохода, на долю наиболее состоятельных 10% — 21,6%.

Выходом из ситуации могло бы стать введение дифференцированного налогообложения, но правительство и Госдума раз за разом отвергают эту идею. «Идея, что база для всех должна быть 13, а богатым мы повысим, вредная, она приведет к социальным протестным последствиям», — пояснил «URA.RU» политолог Глеб Кузнецов. Поэтому власти задумываются о повышении НДФЛ «для всех». «Налоговая нагрузка на россиян будет расти. Скорее всего, НДФЛ поднимут летом 2018 года», — заявил «URA.RU» эксперт, директор Института стратегического анализа ФБК, экономист Игорь Николаев.