Названы самые опасные блюда новогоднего стола

Роспотребнадзор перечислил опасные продукты питания, которые могут оказаться на новогоднем столе. В их число вошли салаты и шаурма.
Санврачи напомнили о необходимости профилактики пищевых отравлений. В ведомстве утверждают, что наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), передает RT.
Кроме того, отравиться можно плохо промытыми продуктами, включая фрукты и овощи, отметили в Роспотребнадзоре. Тем, кто чувствует себя не здоровым, рекомендуют не заниматься приготовлением пищи. Ранее агентство Nation News опубликовало оптимальные новогодние рецепты к празднику.
Как писало «URA.RU», ранее стали известны самые популярные блюда на новогоднем столе россиян. Больше всего жителей страны интересуют рецепты салатов «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь».