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30 декабря 2017
09:10  30 декабря 2017 1

Названы самые опасные блюда новогоднего стола

Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, салат, оливье, еда
Тем, кто чувствует себя нездоровым, рекомендуют не заниматься приготовлением пищиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Роспотребнадзор перечислил опасные продукты питания, которые могут оказаться на новогоднем столе. В их число вошли салаты и шаурма.

Санврачи напомнили о необходимости профилактики пищевых отравлений. В ведомстве утверждают, что наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), передает RT.

Кроме того, отравиться можно плохо промытыми продуктами, включая фрукты и овощи, отметили в Роспотребнадзоре. Тем, кто чувствует себя не здоровым, рекомендуют не заниматься приготовлением пищи. Ранее агентство Nation News опубликовало оптимальные новогодние рецепты к празднику.

Как писало «URA.RU», ранее стали известны самые популярные блюда на новогоднем столе россиян. Больше всего жителей страны интересуют рецепты салатов «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь».

Юрий Викторов
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