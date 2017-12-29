{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2017
29 декабря 2017
20:49  29 декабря 2017 2

Названы самые популярные блюда на новогоднем столе россиян

Дегустация салата Цезарь из разных кафе и ресторанов. Екатеринбург, салат цезарь, салаты еда
Россияне ищут рецепты салатов к Новому годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Рецепты салатов «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» стали самыми популярными поисковыми запросами в «Яндексе». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Судя по запросам, в новогоднюю ночь россияне едят в основном салаты. Такой вывод можно сделать судя по рецептам, которые они искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы в Интернете, пишет телеканал 360. В 2016 году в «Яндексе» зафиксировали почти 7 миллионов запросов со словом «салат», отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трех килограммов салата, получится больше 15 тысяч тонн», — приводит RT сообщение компании. Также издание добавляет, что на четвертом месте оказался салат «Мимоза», а горячие блюда при составлении топ-запросов «Яндекс» не учитывал.

Ранее россияне назвали «Самый новогодний» напиток, напоминает «Русская планета». Опрошенные заявили, что не представляют этот праздник без шампанского, а вторым по популярности вариантом оказался «Лимонад».

Как сообщало «URA.RU», новогодний стол граждан России в 2017 году подорожал в среднем на 300 рублей. При этом цены в разных концах страны отличаются более чем в два раза.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров