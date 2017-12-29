Названы самые популярные блюда на новогоднем столе россиян

20:49 29 декабря 2017 2

Россияне ищут рецепты салатов к Новому году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рецепты салатов «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» стали самыми популярными поисковыми запросами в «Яндексе». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Судя по запросам, в новогоднюю ночь россияне едят в основном салаты. Такой вывод можно сделать судя по рецептам, которые они искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы в Интернете, пишет телеканал 360. В 2016 году в «Яндексе» зафиксировали почти 7 миллионов запросов со словом «салат», отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трех килограммов салата, получится больше 15 тысяч тонн», — приводит RT сообщение компании. Также издание добавляет, что на четвертом месте оказался салат «Мимоза», а горячие блюда при составлении топ-запросов «Яндекс» не учитывал.

Ранее россияне назвали «Самый новогодний» напиток, напоминает «Русская планета». Опрошенные заявили, что не представляют этот праздник без шампанского, а вторым по популярности вариантом оказался «Лимонад».

Как сообщало «URA.RU», новогодний стол граждан России в 2017 году подорожал в среднем на 300 рублей. При этом цены в разных концах страны отличаются более чем в два раза.