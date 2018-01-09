11:48 09 января 2018 0

Владимир Рогулин умер на 58-м году жизни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте скончался заместитель профсоюза «Сургутнефтегаза» и депутат местной думы Владимир Рогулин. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в аппарате гордумы.

По предварительной информации, Рогулин скончался после продолжительной болезни. Ему было 57 лет. На момент публикации неизвестно, когда и где пройдет церемония прощания.

В «Сургутнефтегазе» Рогулин работал с 1984-го года. В конце 90-х он стал заместителем председателя объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз», также являлся членом трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ХМАО и входил в Российский совет Нефтегазстройпрофсоюза. В 2016-м году Владимир Рогулин был избран в думу Сургута от 4-го избирательного округа.