Бывшей жене Джигарханяна угрожают убийством

16:44 10 января 2018 0

Экс-супруга Джигарханяна боится за свою жизнь ФОТО: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей супруги Армена Джигарханяна, заявил, что жизнь его клиентки в опасности, ей угрожают убийством. Неизвестные требуют отказаться от квартир и денег, которыми владеет пианистка, пишут «Дни.ру».

По словам юриста, обладательница многомиллионного состояния якобы регулярно получает сообщения с угрозами от неизвестных людей. Они требуют от Цымбалюк-Романовской отказаться от имущества. В связи с этим адвокат обратился с заявлением в полицию. Кроме того, юрист Цымбалюк-Романовской подготовил ряд исков о клевете, в том числе против бывшей помощницы пианистки Элины Мазур. Экс-представитель Цымбалюк-Романовской — Мазур ранее заявила, что ее клиентка изначально вышла замуж за артиста, чтобы его «обобрать». «Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации», — отметила она.

При этом представители Цымбалюк-Романовской утверждают, что жилье она купила на деньги своего богатого отца. Сторонники Виталины уверены в том, что на самом деле пианистка содержала Джигарханяна — у того не было ни накоплений, ни заработков.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись 27 ноября 2017 года. Сразу после развода экс- супруга заявила, что гордится собой. Ходили слухи, что она бурно отметила это событие. Бывшая жена артиста забрала себе несколько квартир и огромную часть сбережений.