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24 января 2018
23 января 2018
20:09  23 января 2018 3

Участников тюменского картеля наказали многомиллионными штрафами за раздел рынка медикаментов

Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., производство лекарств, таблетки, медикаменты, триазавирин
Компании поделили между собой аукционы на поставки медикаментов и оборудованияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский картель медицинских компаний, который также действовал на территориях Югры и Ямала, оштрафован на 260 миллионов рублей. Об этом сообщило управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Самый большой штраф получила компания «Вердана» (136 млн рублей). Более 47 млн рублей должно выплатить ООО «Ливадия». «Штраф ООО „Спектр“ составил более 25 млн, ООО „Ирвин“ — свыше 22 млн, ООО „Электра“ — 17,8 млн, ООО „Региональная медицинская компания“ — 11 млн рублей», — сообщает сайт УФАС по Тюменской области. Уточняется, что две фирмы избежали наказания, так как были ликвидированы к моменту возбуждения административных дел. Деньги с уплаченных штрафов пойдут в бюджет России.

Картель существовал с 2013 по 2015 год и охватывал территорию Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Компании поделили между собой 131 аукцион, действуя по схеме «прикрытие заявок» в сочетании с «ротацией заявок». Все фирмы занимались поставками медицинского оборудования и медикаментов. Общая сумма сделок, заключенных таким образом, составила более миллиарда рублей.

Семен Гринберг
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