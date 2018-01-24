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24 января 2018
17:12  24 января 2018 0

Элтон Джон уходит на пенсию

Элтон Джон собирается объявить об уходе со сценыФото: Элтон Джон, «Инстаграм»

Всемирно известный музыкант Элтон Джон собирается на пенсию. Заявление о прекращении карьеры он намерен сделать в ближайшее время.

Когда Элтон Джон планирует дать последний концерт, пока достоверно не известно. Ранее певец много раз говорил о своем желании покинуть сцену и сейчас его желание обусловлено проблемами со здоровьем, отмечает издание The Mirror. В прошлом году певцу пришлось провести несколько дней в реанимации из-за бактериальной инфекции. По информации на сайте музыканта, в 2018 году запланированы 29 концертов в США и Грузии, отмечает РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» сообщало о встрече Элтона Джона с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, когда певец приехал в Москву с концертом.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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