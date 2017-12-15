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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:36  15 декабря 2017 2

Довольный Элтон Джон сфотографировался с российским министром. ФОТО

Накануне Элтон Джон выступил в Москве с концертомФото: страница Элтона Джона в Instagram

Британский музыкант Элтон Джон на своей странице в Instagram опубликовал фото с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Певец рассказал, что встретился с чиновником, чтобы обсудить проблемы борьбы со СПИДом.

«Так рад возможности обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между моим фондом борьбы со СПИДом и министерством здравоохранения России», — написал исполнитель на английском.

За три часа фотографию «лайкнули» более девяти тысяч раз, под ней появилось множество комментариев. Большинство из них на иностранном языке, но есть и на русском. «В России вас любят», — написала подписчица Дарья. «Фото дня», — добавил другой пользователь Анна.

Накануне, 14 декабря, Элтон Джон выступил в Москве с концертом в рамках мирового тура. Певец собрал полный зал столичного Crocus City Hall — более шести тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минздрав России разрабатывает законопроект, который позволит ВИЧ-инфицированным гражданам усыновлять детей. Ведомство планирует принять законопроект ко второму кварталу 2018 года, пишет сайт vse42.ru.

Виктор Дорофеев
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