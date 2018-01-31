15:30 31 января 2018 6

Закон станет местью за новые экономические санкции Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Россия ответит на «кремлевский доклад» зеркальными мерами. Законопроект о суверенитете РФ уже готовят в специальной комиссии Совета Федерации, в которую входит сенатор от Пермского края Андрей Климов.

В разговоре с РБК близкий к комиссии по защите суверенитета источник назвал этот документ местью за «кремлевский доклад» и отлучение сборной России от Олимпиады-2018. Суверенитет в документе трактуется как «полновластие государства внутри страны». Президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин пояснил, что под иностранным вмешательством будут признаны любые действия, которые будут мешать это полновластие осуществлять.

Результаты работы будут представлены в феврале. Комиссия является временной и была создана в июне 2017 года, чтобы проводить мониторинг вмешательства иностранных государств и международных организаций в политическую и культурную жизнь России. В ее состав входят 13 сенаторов, в том числе Андрей Климов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация «кремлевского доклада» является крайне недружелюбным жестом со стороны США. Он также назвал заокеанских партнеров «непредсказуемыми», напоминает «Федеральное агентство новостей».