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31 января 2018
15:30  31 января 2018 6

Совфед ответит на «кремлевский доклад» законом, над которым работает уральский сенатор

Совет Федерации. Москва, совет федерации
Закон станет местью за новые экономические санкцииФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Россия ответит на «кремлевский доклад» зеркальными мерами. Законопроект о суверенитете РФ уже готовят в специальной комиссии Совета Федерации, в которую входит сенатор от Пермского края Андрей Климов.

В разговоре с РБК близкий к комиссии по защите суверенитета источник назвал этот документ местью за «кремлевский доклад» и отлучение сборной России от Олимпиады-2018. Суверенитет в документе трактуется как «полновластие государства внутри страны». Президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин пояснил, что под иностранным вмешательством будут признаны любые действия, которые будут мешать это полновластие осуществлять.

Результаты работы будут представлены в феврале. Комиссия является временной и была создана в июне 2017 года, чтобы проводить мониторинг вмешательства иностранных государств и международных организаций в политическую и культурную жизнь России. В ее состав входят 13 сенаторов, в том числе Андрей Климов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация «кремлевского доклада» является крайне недружелюбным жестом со стороны США. Он также назвал заокеанских партнеров «непредсказуемыми», напоминает «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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