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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:56  02 февраля 2018 3

Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате. «Это знак божий»

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, медведев дмитрий
Премьер также отметил, что встреча прошла в теплой обстановке, и поздравил коллег с окончанием работыФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Алма-Ате сегодня, 2 февраля, в 15:20 местного времени (12:20 мск) произошло землетрясение амплитудой 3,7 балла. Премьер-министр Дмитрий Медведев, завершая заседание Евразийского межправительственного совета, пошутил на эту тему.

«Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий», — приводит слова Медведева RT. Отмечается, что сообщений о пострадавших и разрушениях из-за подземных толчков не поступало.

Во время визита Дмитрия Медведева в Крым (в мае прошлого года), он сказал фразу, которая затем разлетелась по Сети: «Денег нет, но вы держитесь». Она стала ответом на вопрос пенсионерки об отсутствии индексации государственных выплат, напоминает «Русская планета». Затем пресс-секретарь главы Кабинета министров разъяснила его слова, сообщив, что решение по данному вопросу пока не принято, пишет «Федеральное агентство новостей». «URA.RU» ранее сообщало, что на Гайдаровском форуме Медведев призвал членов правительства не спекулировать на теме изменения налоговой системы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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