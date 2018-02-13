С банковских счетов россиян украли более миллиарда рублей

18:12 13 февраля 2018 0

Банки пострадали из-за вируса Cobalt Strike Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2017 году хакеры украли у российских банков около 1,156 миллиарда рублей. Они использовали вирус Cobalt Strike.

По словам заместителя председателя Центробанка Дмитрия Скобелкина, за прошедший год было не менее 21 волны нападений. «Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, успешных атак было 11», — рассказал Скобелкин РИА Новости.

Он подчеркнул, что большинство атакованных банков являются участниками информационного обмена с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). Организация составила список опасных адресов, с которых действовал Cobalt Strike, пишут Nation News. Документ был направлен в 400 организаций.

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев в конце 2017 года рассказал о том, что отечественные банки подвергаются вирусным атакам не менее двух-трех раз в неделю. Cobalt Strike попал в число самых часто используемых мошенниками вирусов, сообщает телеканал 360.

Ранее эксперты рассказали «URA.RU», что угроза того, что с банковских карт россиян могут внезапно исчезнуть деньги, абсолютно реальна. При этом банки пытаются переложить ответственность за сохранность сбережений на самих клиентов, отмечают специалисты.