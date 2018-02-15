Житель Ухты пытался продать в Екатеринбурге 17 кг наркотиков

11:35 15 февраля 2018 7

В тайниках нашли большое количество наркотиков Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге завершено расследование по делу о попытке сбыта 17 килограммов наркотиков. Двадцатисемилетний неработающий уроженец города Ухта в Коми обвиняется по статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

«Мужчину задержали сотрудники Росгвардии в июне 2017 года. В ходе досмотра гражданина и его автомобиля „Хендай Элантра“ сыщики изъяли несколько свертков с порошком, похожим на наркотическое вещество. При последующей работе с фигурантом оперативники обнаружили несколько тайников с наркотиками», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Кроме того, было найдено более 20 так называемых «закладок» с общей массой порядка 3 килограммов такого же зелья на территории соседней Челябинской области. В общей сложности свердловские полицейские изъяли порядка 17 килограммов запрещенного товара.

По словам Горелых, у оперативников имеется информация о том, что этот мужчина продавал наркотики не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Орле, Петрозаводске, Оренбурге, Уфе и Челябинске. Продажа осуществлялась через Интернет.

По данным Горелых, мужчина занялся торговлей наркотиков из-за долгов, с которыми таким образом хотел расплатиться. Уголовное дело из четырех томов — по 250 листов каждый — полиция направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Наркосбытчику грозит до 20 лет колонии.