В Ленинградской области впервые в истории российских выборов для организации голосования был использован беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил Фонд «Ленинградский рубеж». Впервые выборы прошли непосредственно в зоне специальной военной операции (СВО): бойцы-граждане Ленобласти, находящиеся на передовой, смогли принять участие в голосовании благодаря доставке избирательного ящика с помощью мощного гексакоптера.
«Избирком Ленобласти совместно с командованием группировки войск „Север“ приняли решение о проведении выборов прямо в зоне Спецоперации. Ведь ленинградцы, находящиеся на передовой, также хотели проголосовать и выбрать вектор будущего для целого региона», — сообщил фонд в своем telegram-канале. Голосование для военнослужащих Ленинградской области было организовано в госпиталях Курской и Белгородской областей, где бойцы проходят лечение.
В организации процесса участвовало руководство медицинской службы 6-й армии. По просьбе самих военных для доставки избирательного ящика на передовые позиции был использован гексакоптер. После завершения процедуры дрон вернул заполненные бюллетени на избирательный участок, где они были учтены при подсчете голосов.
Глава избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский заявил, что приоритетной задачей является предоставление военнослужащим возможности реализовать свое конституционное право на участие в выборах. По его словам, в связи с удаленностью расположения и повышенной угрозой воздушных атак при транспортировке наземным путем, командование приняло решение задействовать беспилотные летательные аппараты для доставки бюллетеней.
Опыт применения данной технологии подтвердил ее эффективность — процесс голосования прошел успешно. Лебединский подчеркнул, что проведенная работа свидетельствует о возможности организации избирательной процедуры даже в самых сложных условиях.
В Ленинградской области с 12 по 14 сентября проходят выборы главы региона. В избирательной кампании участвуют пять кандидатов: действующий губернатор Александр Дрозденко, выдвинутый партией «Единая Россия»; Сергей Малинкович, представляющий партию «Коммунисты России»; Андрей Лебедев от ЛДПР; Сергей Лисовский, выдвинутый партией «Зеленые»; а также Игорь Новиков, кандидат от объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду».
