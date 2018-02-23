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23 февраля 2018
14:42  23 февраля 2018 3

Дерипаска намерен стать президентом «Норникеля»

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Дерипаска «серьезно готовится к сложной борьбе» за «Норникель»Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Бизнесмен Олег Дерипаска намерен стать президентом горно-металлургической компании «Норникель». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Возможно, именно с этим связан его уход с руководящей должности в «Русале».

В сообщении для акционеров «Русал» раскрыл, что компания собирается выкупить пакет «Интерроса» Владимира Потанина в «Норникеле» (31% акций) или продать свою долю (27,8%). Сделки по максимальной цене могут как потребовать от алюминиевой компании 15,4 $ млрд, так и принести ей 14 $ млрд.

Дерипаска «серьезно готовится к сложной борьбе» за «Норникель», а его итоговая цель — стать президентом «Норникеля», говорят источники издания, близко знакомые с ситуацией. Ранее стало известно, что Дерипаска покинет пост президента компании «Русал» и останется в совете директоров компании в качестве неисполнительного члена совета.

Пост президента «Русала» займет Владислав Соловьев. Он станет также генеральным директором группы компаний En+ Group, сообщает пресс-служба компании. Владислава Соловьева на его прежнем посту сменит финансовый директор «Русала» Александра Бурико.

ГМК «Норникель» — крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На его долю (от мировой) приходится 40% палладия, 12% никеля, 11% платины, 5% кобальта, 2% меди. На сегодняшний день «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“ (ПАО „ГМК ‚Норильский никель‘).

Екатерина Бойбородина
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