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06 марта 2018
14:33  06 марта 2018 1

Мужчина голыми руками вытащил ядовитую змею из двигателя машины. ВИДЕО

Мужчина не побоялся достать из-под капота черную мамбуФото: flickr.com

Житель города Дурбан в ЮАР Джейсон Арнольд помог автомобилисту, в машину которого забралась ядовитая черная мамба. Мужчине удалось буквально голыми руками достать змею из двигателя.

Напуганная змея забралась под капот автомобиля, спасаясь от людей, сообщает портал Life.ru. Изначально ее обнаружили под навесом здания, откуда она поспешила скрыться и не нашла лучшего места, чем стоящая рядом машина. Владелец авто старался не двигаться, чтобы не спровоцировать ее — он фактически оказался заблокирован в салоне автомобиля. Но Джейсону Арнольду удалось спокойно извлечь змею, после чего он положил ее в мешок, отвез на природу и выпустил. Отметим, яд черной мамбы убивает человека всего за 20 минут.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что в частном зоопарке китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками. На кадрах видно, как змея обвивает маленького спящего щенка. При этом на теле пресмыкающегося заметны выпуклости — возможно, что это для него не первый прием пищи.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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