02:41 12 марта 2018 0

Архангельский депутат Александр Дятлов, опыты супруги поддерживает Фото: Юлия Дятлова, «ВКонтакте»

Креативным агитационным плакатом с призывом посетить выборы президента России 18 марта решила увеличить явку жена члена Архангельского областного собрания депутатов Александра Дятлова, Юлия. Владелица студии создания образа «JD» вместе со единомышленницами разделась, чтобы предстать на фотографии завернутыми в транспарант с лозунгом, посвященным явке на избирательные участки.

Впрочем, сами участницы фотографии не считают агитплакат провокационным или непристойным. По словам Юлии, снимком она и ее подруги хотели показать, что «совершенно разные группы общества заинтересованы в том, какой будет наша страна в ближайшем будущем».

Девушки не исключают, что представят новые фото- и видеоработы на тему выборов Фото: Студия создания образа «JD», «ВКонтакте»

«Мы создаем совершенно разные образы для девушек со всей нашей области — для фотосессий, свадеб, торжеств, — приводит слова Юлии Дятловой портал 29.ru. — Особенно любим создавать креативные образы для фотосъемок. При этом мы все социально активны — нам небезразлично будущее нашей страны! Уверены, что молодёжь должна участвовать в выборах, ведь именно выборы — основа формирования гражданского общества и развития демократии».

Супруга депутата Дятлова пояснила, что на фото — не профессиональные модели, а простые творческие девушки, интересующиеся модой — преподаватели иностранных языков, фитнесс-тренеры, инженеры, мастера салонов красоты, студентки. «Нас объединяет желание сделать мир вокруг красивее, а нашу страну — самой лучшей», — добавила Юлия, отметив, что данная работа на предвыборную тему не последняя: команда «JD» постоянно находится в творческом поиске, поэтому не исключено продолжение не только в фото, но и в видеоформате.

Отметим, текст на транспаранте окрашен в цвета государственного триколора. Однако навряд ли это привлечет внимание правоохранительных органов — использовался не сам флаг, а лишь схожая цветовая гамма. Напомним, в 2015 году «Мисс Россия» София Никитчук оказалась в центре скандала: как писало «URA.RU», девушка снялась для журнала «Стольник», завернувшись в государственный флаг.