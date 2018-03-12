{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
09:19  12 марта 2018 1

«Гардемарин» Жигунов удивил поклонников полнотой. «Ему надо играть Карлсона». ФОТО

Фанаты актера не сразу признали в нем прежнего любимца всех женщинФото: Сергей Жигунов, Instagram

В Сети обсуждают фотографии актера Сергея Жигунова, известного по ролям в фильме «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня». Поклонники отметили, что артист сильно располнел, и предложили сыграть ему роль Карлсона.

Как пишут argumenti.ru, пользователи Instagram не узнали на снимках любимого актера. «Батюшки, как он раздобрел! Кому-то пора прекращать есть», «Я даже не понял, что это Жигунов. От Шаталина ничего не осталось», «Ему надо играть Карлсона», — раскритиковали изменившегося Жигунова в соцсети. Однако у артиста нашлись защитники. «Сережа, ты выглядишь супер. Не обращай внимания», «Даже лучше стал!», «Отлично выглядит. Лицо еще моложе, чем раньше», «Они бы еще ясельные фотки выкладывали и сравнивали бы. Пусть свои поместят рядом с вашими», — поддержали 55-летнего актера его поклонники.

Ранее в Сети обсуждали фотографии певицы Ларисы Долиной. Поклонники посчитали, что артистка сильно изменилась и постарела, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров