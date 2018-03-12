09:19 12 марта 2018 1

Фанаты актера не сразу признали в нем прежнего любимца всех женщин Фото: Сергей Жигунов, Instagram

В Сети обсуждают фотографии актера Сергея Жигунова, известного по ролям в фильме «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня». Поклонники отметили, что артист сильно располнел, и предложили сыграть ему роль Карлсона.

Как пишут argumenti.ru, пользователи Instagram не узнали на снимках любимого актера. «Батюшки, как он раздобрел! Кому-то пора прекращать есть», «Я даже не понял, что это Жигунов. От Шаталина ничего не осталось», «Ему надо играть Карлсона», — раскритиковали изменившегося Жигунова в соцсети. Однако у артиста нашлись защитники. «Сережа, ты выглядишь супер. Не обращай внимания», «Даже лучше стал!», «Отлично выглядит. Лицо еще моложе, чем раньше», «Они бы еще ясельные фотки выкладывали и сравнивали бы. Пусть свои поместят рядом с вашими», — поддержали 55-летнего актера его поклонники.

Ранее в Сети обсуждали фотографии певицы Ларисы Долиной. Поклонники посчитали, что артистка сильно изменилась и постарела, писало «URA.RU».