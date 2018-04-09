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09 апреля 2018
17:51  09 апреля 2018 0

Власти Ямала переманивают на работу финалистов «Лидеров России» из Югры

Финалисты «Лидеров России» присматриваются к ЯмалуФото пресс-службы правительства ЯНАО

На Ямале с визитом побывали финалисты конкурса «Лидеры России» Станислав Уржумцев из Санкт-Петербурга, Алексей Степанов из Югры и Вячеслав Агаджанов из Ставропольского края. Гости побывали на Дне оленевода и встретились с представителями власти. Визит носит ознакомительный характер, — сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

По сообщениям инсайдеров, поездка была организована, чтобы лидеры России посмотрели Ямал, а ямальские власти присмотрелись к молодым специалистам. По данным агентства, в данный момент рассматривается возможность привлечения как минимум одного из троих гостей к работе в регионе.

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Зачем финалист «Лидеров России» сменил «Газпром» на работу в мэрии

Скорее всего, речь идет об Алексее Степанове из соседнего ХМАО. Он все еще находится на Ямале и должен принять участие в нескольких неофициальных встречах. Пока источники не сообщают, какую должность ему могут предложить. В данной момент Степанов является замом главврача по управлению и стратегическому планированию Югорского центра профессиональной патологии. Сам Алексей Степанов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» воздержался от комментариев.

Еще один финалист конкурса «Лидеры России» Алексей Горпинченко из Нового Уренгоя, напомним, получил предложение о работе от ямальского губернатора в марте этого года. Он сменил пост в «Газпроме» на должность заместителя мэра газовой столицы. Подробнее о этом переходе и его целях он рассказал в интервью для «URA.RU».

Вячеслав Егоров
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