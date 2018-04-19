19:58 19 апреля 2018 0

Дети в колясках, музыканты и собаки оказались в «черном» списке Министерства транспорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство транспорта РФ опубликовало проект единых правил пользования метрополитеном. Согласно нововведениям, пассажирам запретят ездить с рюкзаками и сумками за спиной, перевозить детей в колясках и устраивать «шоу».

Согласно документу, запрет на детские коляски распространяется на вагоны поездов, эскалаторы, станции и межстанционные переходы. До вступления документа в силу запрет в правилах пользования московским метро распространялся только на эскалаторы, передает «Национальная служба новостей».

Кроме того, сообщает телеканал 360, ведомство обяжет пассажиров при заходе в вагон метро снимать со спины или плеч сумки, рюкзаки и другую крупную кладь. Изменения коснулись и внимания к женщинам и пожилым людям. Теперь уступать места в вагонах поездов «инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам» — не только следствие воспитания, но и задокументированное правило.

Новые правила коснутся и любителей устроить в метро «шоу»: теперь официально запрещается проводить в метрополитене зрелищные представления, в том числе с использованием музыкальных инструментов, без письменного разрешения ведомства, сообщает агентство Nation News. Также стоит обратить внимание на правила перевозки животных. По новым правилам, разрешается только перевозка животных в клетках и собак-проводников. О возможности перевозить крупных собак в намордниках не пишется.