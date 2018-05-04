Поклонскую призвали выйти на 9 мая с иконой Путина

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую попросили прийти на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с крымским вариантом «Путинской иконы Богоматери». Инициативу озвучил «Национальный комитет +60».
«С точки зрения богословия, Господь ниспослал людям знамение — быть благочестивой христианке Наталье первой с Путинской иконой Богоматери в руках», — говорится в сообщении (текст есть в распоряжении «URA.RU»). В качестве аргументов организация приводит тот факт, что у экс-прокурора Крыма уже есть «уникальный опыт прохождения с иконой Святого Государя» в Симферополе. Также активисты отметили, что особым знаком следует считать то, что установленный по инициативе Поклонской бюст Николая II замироточил.
На иконе, по мнению активистов, должна быть изображена Дева Мария на фоне «сакральной Корсуни» и «знакового Моста». Президент России Владимир Путин при этом должен выступать в роли «приклоненного ВВП».
Ранее организация попросила у патриарха Кирилла благословения на написание богородичной иконы с президентом РФ. Причем речь шла о другой святой картине. Новое же изображение в тексте называется «ИКОНА №2». «Надо понимать, что проход крымской Патриотессы Натальи с Богородицей + ВВП всколыхнет массы на новые боевые и трудовые подвиги во славу России, а народ еще теснее сплотится вокруг титанической фигуры многократного Президента!» — сообщает комитет.
Активисты не в первый раз выступают с подобными предложениями. Ранее, в 2015 году, они попросили патриарха Кирилла утвердить текст молитвы к Владимиру Путину. «URA.RU» публиковало его полный вариант.