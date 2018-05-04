{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
Главные новости Москвы
20:06  04 мая 2018 3

Поклонскую призвали выйти на 9 мая с иконой Путина

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, портрет Николая II, поклонская наталья
Депутат ГД уже проходила с иконой государя, напомнили активистыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую попросили прийти на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с крымским вариантом «Путинской иконы Богоматери». Инициативу озвучил «Национальный комитет +60».

«С точки зрения богословия, Господь ниспослал людям знамение — быть благочестивой христианке Наталье первой с Путинской иконой Богоматери в руках», — говорится в сообщении (текст есть в распоряжении «URA.RU»). В качестве аргументов организация приводит тот факт, что у экс-прокурора Крыма уже есть «уникальный опыт прохождения с иконой Святого Государя» в Симферополе. Также активисты отметили, что особым знаком следует считать то, что установленный по инициативе Поклонской бюст Николая II замироточил.

На иконе, по мнению активистов, должна быть изображена Дева Мария на фоне «сакральной Корсуни» и «знакового Моста». Президент России Владимир Путин при этом должен выступать в роли «приклоненного ВВП».

Ранее организация попросила у патриарха Кирилла благословения на написание богородичной иконы с президентом РФ. Причем речь шла о другой святой картине. Новое же изображение в тексте называется «ИКОНА №2». «Надо понимать, что проход крымской Патриотессы Натальи с Богородицей + ВВП всколыхнет массы на новые боевые и трудовые подвиги во славу России, а народ еще теснее сплотится вокруг титанической фигуры многократного Президента!» — сообщает комитет.

Активисты не в первый раз выступают с подобными предложениями. Ранее, в 2015 году, они попросили патриарха Кирилла утвердить текст молитвы к Владимиру Путину. «URA.RU» публиковало его полный вариант.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров