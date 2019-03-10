Россияне погибли при крушении самолета в Африке, митинг против изоляции рунета, скандал из-за «ленивых» врачей. Главное за выходные — в подборке «URA.RU»

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 21:00
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Митинг за свободу интернета в Москве. Необр, флаг россии, митинг, оранжевый жилет
На митинг против изоляции рунета, по разным данным, пришли от 6,5 до 15 тысяч человекФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости этих выходных:

Пассажирский Boeing 737 компании Ethiopian Airlines разбился в Африке. На борту находилось 157 человек, среди которых были дипломаты из 33 стран и трое россиян. Никто не выжил.

В Москве прошел митинг против изоляции рунета. По данным МВД, в ней участвовало 6,5 тысяч человек, однако основатель Telegram Павел Дуров, призывавший россиян к участию в акции, настаивает на цифре в 15 тысяч. Эксперты уверены: акция протеста могла показать значимость Дурова, но лишь приведет к закрытию мессенджера.

Чиновник из Чувашии объяснил низкие зарплаты учителей и врачей их ленью. По словам Юрия Васильева, «загруженные» бюджетники достойно зарабатывают, а остальные просто не любят работать. Позже администрация Чувашии вступилась за чиновника. Разбираемся, сколько нужно работать учителям и врачам, чтобы не приходилось «сводить концы с концами».

Россиянам назвали три причины, по которым им могут отказать в пенсии. Чтобы получить выплаты, будущим пенсионерам придется выполнить ряд условий.

В России планируют ввести штрафы для медиков, но пострадают от этого пациенты. Врачи требуют сначала создать достойные условия труда, а уже потом вводить санкции, иначе вскоре россиян будет некому лечить.

На 97 году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Близкий друг актера рассказал о его последнем желании.

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