Друг Владимира Этуша рассказал о последнем желании артиста

Народный артист СССР Владимир Этуш мечтал посетить концерт французской певицы Мирей Матье. Об этом сообщил близкий друг скончавшегося Этуша, редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.
«Мы поговорили о концерте [Мирей Матье] и выпили по бокалу шампанского», — рассказал Владимир Яков телеканалу 360 о последней встрече с Этушем. Он также добавил, что актер тесно общался с французской певицей и ходил на ее концерты. Однако последнее ее выступление в Кремлевском дворце он посетить не смог из-за сильной слабости.
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта. Информацию об этом «URA.RU» подтвердил ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Причина смерти артиста пока не уточняется. Похоронен Этуш будет на Новодевичьем кладбище.