Друг Владимира Этуша рассказал о последнем желании артиста

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 16:46
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Этуш мечтал попасть на концерт Мирей МатьеФото: кадр из фильма «По улицам комод водили…» (1978)

Народный артист СССР Владимир Этуш мечтал посетить концерт французской певицы Мирей Матье. Об этом сообщил близкий друг скончавшегося Этуша, редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

«Мы поговорили о концерте [Мирей Матье] и выпили по бокалу шампанского», — рассказал Владимир Яков телеканалу 360 о последней встрече с Этушем. Он также добавил, что актер тесно общался с французской певицей и ходил на ее концерты. Однако последнее ее выступление в Кремлевском дворце он посетить не смог из-за сильной слабости.

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта. Информацию об этом «URA.RU» подтвердил ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Причина смерти артиста пока не уточняется. Похоронен Этуш будет на Новодевичьем кладбище.

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