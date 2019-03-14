Уральские артисты устроили флешмоб у стен королевского дворца в Лондоне. ВИДЕО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 19:06
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Перфоманс получился ярким и безобиднымФото: depositphotos.com © URA.RU

Артисты Пермского театра оперы и балета устроили флешмоб в Лондоне. Прямо у стен Букингемского дворца пермяки отрепетировали фрагмент балета Asunder (+16), с которым приехали в Великобританию.

Акция заняла менее 20-секунд, но, судя по видео, этого времени артистам хватило, чтобы привлечь внимание прохожих — туристы наблюдали за перфомансом с нескрываемом интересом. Отметим, что постановка, с которой пермяки приехали в Лондон, создавалась специально по заказу фестиваля CONTEXT в 2017 году. Asunder был представлен на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и за пределами России. Спустя год постановка презентовали в Перми.

Ранее «URA.RU» рассказывало о выпускнике Пермского хореографического училища Вадиме Мунтагирове. В Великобритании артист удостоился награды в номинации «лучший танцовщик», получив награду лично от принца Чарльза.

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