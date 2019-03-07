Принц Чарльз в Лондоне лично вручил приз уральскому артисту

Выпускник Пермского училища Вадим Мунтагиров получил премию международного конкурса National Dance. Награду в номинации «Лучший танцовщик года» артисту вручил лично британский принц Чарльз.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства Прикамья, 28-летний пермский танцор в течение пяти лет исполняет ведущие партии в Covent Garden — на главной королевской сцене Лондона. Его выступления были оценены королевской семьей.
По словам самого Мунтагирова, в Пермское хореографическое училище танцор решил поступать, исходя из семейных традиций — до него там отучились отец и сестра. Позже семья переехала в Ханты-Мансийск, а он отправился на учебу в Пермь. Спустя шесть лет артист балета стал вице-чемпионом на международном конкурсе Швейцарии, на котором призом стало обучение в любой школе мира. Вадим выбрал Лондонскую королевскую балетную школу.