США направит 6 млрд долларов на модернизацию грозного оружия против «Арматы»

Пока у российского танка нет конкурентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США направит шесть млрд долларов на модернизацию танков М1 Abrams в течение трех лет. Об этом заявил глава страны Дональд Трамп, отметив, что эта сумма почти в два раза превышает инвестиции, которые были сделаны администрацией экс-президента Барака Обамы за восемь лет.

«В течение следующих трех лет мы инвестируем больше шести млрд долларов в усовершенствование и модификацию танков M1 Abrams», — приводит телеканал «Царьград» слова Трампа.

«Абрамс» в модификации М1А2С выпускается с 1999 года, напоминает RT. Танк «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе». Российские специалисты заявляли, что пока в мире нет конкурентов данной машине.

Ранее военные эксперты журнала The National Interest сравнили мощности «Абрамса» и «Арматы», анализируя возможный конфликт между РФ и США в 2020 году. Сообщалось, что пока «Армата» маневреннее и надежнее американского конкурента.