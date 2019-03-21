20 марта 2019

США направит 6 млрд долларов на модернизацию грозного оружия против «Арматы»

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 08:26
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Парад Победы на Красной площади. Москва, военная техника, армата, 9мая, парад победы, красная площадь
Пока у российского танка нет конкурентовФото: Владимир Андреев © URA.RU

США направит шесть млрд долларов на модернизацию танков М1 Abrams в течение трех лет. Об этом заявил глава страны Дональд Трамп, отметив, что эта сумма почти в два раза превышает инвестиции, которые были сделаны администрацией экс-президента Барака Обамы за восемь лет.

«В течение следующих трех лет мы инвестируем больше шести млрд долларов в усовершенствование и модификацию танков M1 Abrams», — приводит телеканал «Царьград» слова Трампа.

«Абрамс» в модификации М1А2С выпускается с 1999 года, напоминает RT. Танк «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе». Российские специалисты заявляли, что пока в мире нет конкурентов данной машине.

Ранее военные эксперты журнала The National Interest сравнили мощности «Абрамса» и «Арматы», анализируя возможный конфликт между РФ и США в 2020 году. Сообщалось, что пока «Армата» маневреннее и надежнее американского конкурента.

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