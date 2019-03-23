В Крыму оценили приглашение проголосовать на выборах президента Украины

Крымчанам безразличны президентские выборы на Украине 31 марта, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе. Он считает, что призывы украинской прокуратуры ехать в другую страну для голосования останутся без ответа.
«Крымчане — это граждане России, и они не отождествляют себя с другим государством, поэтому им неинтересны выборы в чужой стране», — цитирует Иоффе РИА «Новости». Он добавил, что Киев усложнил процедуру выхода из гражданства для крымчан, так как для этого им придется поехать на Украину для подачи соответствующего заявления. По словам Иоффе, такая поездка может быть связана «с определенной опасностью».
Иоффе подчеркнул, что существует и другое международное правило: «Человек ощущает себя гражданином той страны, которой он хочет ощущать. Крымчане абсолютно добровольно получили российские паспорта, ощущают себя гражданами России, и на этом нужно ставить точку». Сообщение о том, что жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах в Киеве и других городах Украины, распространила пресс-служба украинской прокуратуры.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На пост главы государства претендуют 39 человек. Среди них — шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий лидер страны Петр Порошенко. По данным опроса всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», большинство избирателей готовы проголосовать за Зеленского (34%).