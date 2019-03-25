Госдума предложила ввести на Урале контроль за эвакуаторами

На Урале гражданские власти не контролируют работу эвакуаторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комитет по транспорту и строительству Госдумы РФ рекомендовал Свердловской области ввести контроль за деятельностью компаний, занимающихся эвакуацией машин. В качестве примера предлагается заимствовать положительный опыт Московской области, пишет «РБК Екатеринбург».

Изучив ситуацию в Свердловской области, депутаты пришли к выводу, что в регионе ни одно ведомство не имеет полномочий для регулирования работы эвакуаторщиков. Об этом написал в письме глава комитета Евгений Москвичев губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

По данным издания, в письме говорится о необходимости оценки работы министерства Свердловской области, в котором не разработали нормативную базу эвакуирования автомобилей. В результате по требованию ГИБДД увозят машины, однако госавтоинспекция самоустраняется от разрешения конфликтных ситуаций. При этом в свердловском минтрансе издан приказ фотографировать машину до и после погрузки на эвакуатор. Это сделано для защиты прав автовладельцев, так как бывают случаи, когда машины повреждают при погрузке, транспортировке и разгрузке на спецстоянки.

«Действительно, в целом этот процесс никто не контролирует. У нас были эвакуаторы, мы отвечали за их работу, но после того, как однажды на штрафстоянку был увезен автомобиль какого-то знакомого тогда еще начальника областного ГИБДД Юрия Демина, у нас забрали эту функцию. Теперь ОблГАИ никого к этой сфере не подпускает, ее представители сами по каким-то своим критериям заключают контракты с частниками», — объяснил «URA.RU» представитель мэрии Екатеринбурга.

В УГИБДД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию по контролю работы автоэвакуаторов позже.