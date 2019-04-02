Пушков указал на глупость Климкина, который обрадовался разрыву договора о дружбе с Россией

Пушков поздравил Климкина и Порошенко с тем, что перестала действовать статья, признающая украинские границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал выступление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией.

«Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая», — процитировал Альберта Эйнштейна Пушков в своем twitter-аккаунте, комментируя радость Климкина по поводу прекращения договора.

Пушков напомнил, что в договоре была упомянута статья, которая признавала границы Украины. С тем, что она перестала действовать, Пушков с иронией поздравил самого Климкина и действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина,и Порошенко. «Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая». А.Эйнштейн. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2019 г.

Договор о дружбе России и Украины вступил в силу 1 апреля 1999 года, напоминает телеканал 360. Срок его действия — 10 лет. Закон, который предусматривает прекращение действие документа, Порошенко подписал в декабре 2018 года после инцидента в Керченском проливе, произошедшего месяцем ранее. Как сообщает «Национальная служба новостей», тогда Порошенко разорвал еще несколько соглашений между Киевом и Москвой.