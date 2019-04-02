01 апреля 2019

Пушков указал на глупость Климкина, который обрадовался разрыву договора о дружбе с Россией

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 08:46
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Круглый стол в МИА
Пушков поздравил Климкина и Порошенко с тем, что перестала действовать статья, признающая украинские границыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал выступление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией.

«Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая», — процитировал Альберта Эйнштейна Пушков в своем twitter-аккаунте, комментируя радость Климкина по поводу прекращения договора.

Пушков напомнил, что в договоре была упомянута статья, которая признавала границы Украины. С тем, что она перестала действовать, Пушков с иронией поздравил самого Климкина и действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Договор о дружбе России и Украины вступил в силу 1 апреля 1999 года, напоминает телеканал 360. Срок его действия — 10 лет. Закон, который предусматривает прекращение действие документа, Порошенко подписал в декабре 2018 года после инцидента в Керченском проливе, произошедшего месяцем ранее. Как сообщает «Национальная служба новостей», тогда Порошенко разорвал еще несколько соглашений между Киевом и Москвой.

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