«Мешал работе экипажа»: в Челябинске сел самолет с пьяным екатеринбуржцем

В аэропорту Челябинска полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту самолета. Перебравший спиртного курортник, возвращаясь из Антальи, перестал себя контролировать, сообщили в управлении МВД на транспорте по УрФО.
«40-летний житель Екатеринбурга во время полета мешал своим поведением работе экипажа и использовал нецензурную лексику. Дебошира доставили в дежурную часть», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
В отношении пассажира составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей либо арест до 15 суток.
Ранее ЧП на борту самолета устроил пьяный челябинец. Войдя в салон, он начал с ругани в адрес пассажиров, после чего последовательно ударил командира экипаж, второго пилота и бортпроводника. Завершил дебош уралец в дежурной части новосибирского аэропорта «Толмачево», где переключился на полицейских. В итоге скандалист стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Его дебош записали на видео.