Глава Оренбуржья Паслер отчитался о доходах

Денис Паслер заработал за год более 234 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер в 2018 году заработал в общей сложности 234,1 млн рублей. Сведения о доходах главы региона были опубликованы на официальном портале областного правительства.

Согласно представленным данным, врио губернатора владеет двумя земельными участками (площадью 1829 и 936 кв. м), жилым домом (площадью 555,1 кв. м) и «иным недвижимым имуществом» общей площадью 177,9 кв. м. В собственности Паслера два снегохода и два прицепа к легковым автомашинам, а в пользование ему предоставлена квартира площадью 267,3 кв. м.

Трое несовершеннолетних детей главы Оренбуржья владеют квартирами, жилыми домами и земельными участками. Один ребенок является владельцем участка площадью 1829 кв. м, жилого дома площадью 555,1 кв. м, а также квартиры площадью 267, 3 кв. м. В пользовании второго ребенка указана квартира площадью 127,4 кв. м, в пользовании третьего — комната в общежитии, расположенном на территории Великобритании.

Денис Паслер был назначен на должность врио губернатора Оренбургской области в конце марта этого года. В 2012—2016 годах возглавлял правительство Свердловской области, а с апреля 2017-го занимал должность председателя правления ПАО «Т Плюс».