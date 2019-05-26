Тренер Ален Виньо заявил, что проигрыш российской сборной был ожидаем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо признался, что проигрыш российской команды соперникам из Финляндии его не удивил. Он также объяснил, почему не станет менять стратегию своей команды перед игрой с финнами.

«Не удивлен поражению сборной России. Команда Финляндии в прошедшей игре была сильнее», — приводит слова Виньо агентство Nation News. Сборную Канады как раз ожидает встреча с финнами, но Виньо признался, что не будет менять стратегию игры. Тренер пояснил, что на это просто нет времени.

Российская сборная в полуфинале Чемпионата мира по хоккею — 2019 проиграла команде из Финляндии со счетом 0:1. Звезды хоккея, ставшие олимпийскими чемпионами в составе сборной СССР, раскритиковали игру россиян и объяснили проигрыш отсутствием «пробивных нападающих».