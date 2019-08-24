Лолита дала совет россиянке, недовольной жизнью

Певица Лолита Милявская призвала россиянку, которая пожаловалась на обнищание народа и дорогие продукты, найти работу. Перепалка произошла на странице звезды российской эстрады в Instagram.
«Хорошо живет бомонд, друг другу премии дает, на трудовой народ плевать, им только бы петь и танцевать. А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает», — написала Наталья Кондратова. Таким образом женщина прокомментировала пост Милявской о премии Nursultan Music Awards.
«А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может, попробуете?» — ответила своей подписчице певица. На это россиянка ответила, что живет «нормально» и работает. «Но глаза и уши не закроешь. Чествуют с экрана певцов, танцоров, артистов и спортсменов и очень часто, а профессионалов-работяг очень редко», — написала Кондратова.
Прервалась полемика похвалой подписчицы в адрес Милявской. «Вы — умничка, трудяжка», — написала она своему кумиру и отметила, что награда на Nursultan Music Awards для Лолиты — «заслуженная», передает агентство Nation News.