Самой молодой матери в России оказалось 12 лет

Самой молодой матерью в СССР была девочка, которая родила в шесть лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самой молодой мамой в России стала 12-летняя девочка. Также в прошлом году пять 17-летних девушек родили по пятому ребенку, сообщает Росстат.

«В 2018 году четыре девушки стали матерями в 12 лет», — передает «Ридус». Самыми пожилыми роженицами в России стали четыре женщины в возрасте от 60 лет и старше.

На сегодняшний день самой молодой матерью страны остается Лиза Пантуева из Харькова, которая родила ребенка в шестилетнем возрасте в 1934 году. У девочки случилось раннее половое созревание. Когда ее родители узнали о беременности, они были шокированы. Отцом ребенка оказался ее 70-летний дедушка. Девочка смогла выносить ребенка, однако он умер при родах.

Самой молодой мамой в мире считается жительница Перу Лина Медина, которая стала матерью в возрасте пяти лет в 1939 году. По словам врачей, она смогла забеременеть из-за того, что в раннем возрасте пережила гормональный сбой. Медина родила сына весом 2,7 килограмма. Ребенка воспитывали родители девочки.