Минфин оценил идею уничтожить госкорпорации России

Не все государственные корпорации можно перевести в акционерные общества, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Так он прокомментировал предложение главы ФАС Игоря Артемьева ликвидировать госкорпорации для создания конкуренции в стране.
«Есть целый ряд вопросов, которые требуют отдельного статуса, организационно-правовой формы государственных корпораций», — цитирует Силуанова «РИА Новости». По словам министра, существует ряд корпораций, который близок к форме акционерных обществ. Однако существуют и те, которые нельзя преобразовать в другую организационную форму.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что нужно уничтожить госкорпорации, чтобы развить конкуренцию в России. Он предложил перевести их в акционерные общества. По мнению Артемьева, если госкорпорации лишатся привилегий, то в стране разовьется конкурентная среда, передает RT.