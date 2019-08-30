Минфин оценил идею уничтожить госкорпорации России

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Национальные проекты 2018-2024. Курган, силуанов антон, портрет
Антон Силуанов считает, что не все корпорации можно преобразовать в акционерные обществаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Не все государственные корпорации можно перевести в акционерные общества, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Так он прокомментировал предложение главы ФАС Игоря Артемьева ликвидировать госкорпорации для создания конкуренции в стране.

«Есть целый ряд вопросов, которые требуют отдельного статуса, организационно-правовой формы государственных корпораций», — цитирует Силуанова «РИА Новости». По словам министра, существует ряд корпораций, который близок к форме акционерных обществ. Однако существуют и те, которые нельзя преобразовать в другую организационную форму.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что нужно уничтожить госкорпорации, чтобы развить конкуренцию в России. Он предложил перевести их в акционерные общества. По мнению Артемьева, если госкорпорации лишатся привилегий, то в стране разовьется конкурентная среда, передает RT.

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