Эксперт объяснил, почему Германии не удалось остановить Facebook в сборе личных данных пользователей

Алексей Иванов отметил, что теперь России придется заимствовать законодательный опыт у Германии Фото: скриншот видео YouTube, канал ФАС России

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов заявил, что запрет Федерального ведомства по картелям ФРГ (Bundeskartellamt) на экспортирование Facebook личных данных пользователей — революционен для антимонопольной политики. Однако, немецкий суд отменил это решение, так как, согласно законодательству, нарушение правил защиты данных не означает нарушение антимонопольного законодательства.

«Решение Bundeskartellamt довольно революционно, может быть, не по влиянию на бизнес цифровых монополий непосредственно, но по формированию новой антимонопольной политики», — приводит его слова деловая газета «ВЗГЛЯД». Он отметил, что в решении ведомства впервые официально заявляется о монополизации рынков за счет контроля данных. Эксперт уверен, что адаптация антимонопольного регулирования в области цифровой экономики должна начинаться с изменения законодательства, а не с практики.

Ранее Федеральное ведомство по картелям ФРГ решило, что использование данных пользователей, которые Facebook собирает в WhatsАpp и на разных сайтах, является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией. Ведомство запретило соцсети экспортировать личные данные пользователей. Через суд Facebook добился отмены этого запрета. Правосудие решило, что, если сбор информации нарушает правила защиты данных пользователей, то не обязательно, что при этом также нарушается антимонопольное законодательство.

По словам Иванова, немецкому ведомству пришлось принимать решение на стыке антимонопольного права и права персональных данных. Эксперт подчеркнул, что многое из того, что сейчас рассматривают немецкие законодатели, предлагалось в России больше года назад в первой редакции Пятого антимонопольного пакета. Однако тогда предложения были отвергнуты юридическим сообществом. Теперь, по словам Иванова, России придется заимствовать законодательный опыт у Германии.