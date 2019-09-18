Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет

По мнению Йенса Столтенберга, Россия нарушает ДРСМД Фото: Официальный сайт «НАТО»

Россия продолжает разрабатывать новые ракетные вооружения с ядерным потенциалом, нарушающие прекративший действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со ссылкой на «независимые данные».

Во время выступления в Университете обороны и военных исследований Багдаде Столтенберг вспомнил, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности с ядерным потенциалом, которые трудно обнаружить. По его мнению, такое вооружение снижает время предупреждения о применении ядерного оружия в вооруженном конфликте. Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО поддержали США, когда страна объявила, что выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. «Но Россия не вернулась к соблюдению [договора], она продолжает разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор», — цитирует РБК заключение генсека НАТО.

Ранее Минобороны РФ уже объявило о том, что Россия не испытывает и не имеет на вооружении ракет средней и малой дальности. При этом после выхода из ДРСМД в США испытали крылатую ракету, выходящую за рамки условий договора о запрете такого вооружения, пишут «Дни.ру».