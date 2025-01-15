В ЕАО семиклассник хвастался пистолетом и ранил одноклассников

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Школьник начал стрелять из пневматического пистолета во время урока физкультуры, где дети катались на лыжах
Школьник начал стрелять из пневматического пистолета во время урока физкультуры, где дети катались на лыжах Фото:

В Еврейской автономной области ученик седьмого класса принес на урок физической культуры пневматическое оружие и начал стрелять по своим одноклассникам. Об этом сообщает Life.

«Класс катался на лыжах. 13-летний ученик решил похвастаться, какой классный пистолет ему заказала мать на маркетплейсе. Пацан достал пневмат и начал хаотично из него стрелять», — пишет Life. Четыре школьника в возрасте от 13 до 15 лет получили легкие ранения от оружия.

Мать стрелявшего подростка призналась полиции, что беспокоилась за безопасность своего сына. В качестве меры предосторожности она приобрела для него пистолет, чтобы он мог защитить себя от собак. В отношении женщины был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Рязани произошел инцидент, в результате которого школьник выстрелил из травматического игрушечного пистолета в голову своему сверстнику. В результате происшествия Давид получил травмы, включая гематому затылочной части головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, после чего был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу.

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В Еврейской автономной области ученик седьмого класса принес на урок физической культуры пневматическое оружие и начал стрелять по своим одноклассникам. Об этом сообщает Life. «Класс катался на лыжах. 13-летний ученик решил похвастаться, какой классный пистолет ему заказала мать на маркетплейсе. Пацан достал пневмат и начал хаотично из него стрелять», — пишет Life. Четыре школьника в возрасте от 13 до 15 лет получили легкие ранения от оружия. Мать стрелявшего подростка призналась полиции, что беспокоилась за безопасность своего сына. В качестве меры предосторожности она приобрела для него пистолет, чтобы он мог защитить себя от собак. В отношении женщины был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее в Рязани произошел инцидент, в результате которого школьник выстрелил из травматического игрушечного пистолета в голову своему сверстнику. В результате происшествия Давид получил травмы, включая гематому затылочной части головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, после чего был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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