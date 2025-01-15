В ЕАО семиклассник хвастался пистолетом и ранил одноклассников

В Еврейской автономной области ученик седьмого класса принес на урок физической культуры пневматическое оружие и начал стрелять по своим одноклассникам. Об этом сообщает Life.
«Класс катался на лыжах. 13-летний ученик решил похвастаться, какой классный пистолет ему заказала мать на маркетплейсе. Пацан достал пневмат и начал хаотично из него стрелять», — пишет Life. Четыре школьника в возрасте от 13 до 15 лет получили легкие ранения от оружия.
Мать стрелявшего подростка призналась полиции, что беспокоилась за безопасность своего сына. В качестве меры предосторожности она приобрела для него пистолет, чтобы он мог защитить себя от собак. В отношении женщины был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее в Рязани произошел инцидент, в результате которого школьник выстрелил из травматического игрушечного пистолета в голову своему сверстнику. В результате происшествия Давид получил травмы, включая гематому затылочной части головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, после чего был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу.
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