В МИДе заявляют, что США отказываются идти на диалог с дипломатами из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России обвинил США в развязывании визовой войны. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, Москва уже долгое время испытывает проблемы с направлением российских дипломатов в командировки в Вашингтон и в таких случаях принимает ответные меры.

«Эта [визовая] война идет и развязали ее сами США. <…> Мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств в США в командировки», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам замминистра, Россия предпочитает действовать «зеркально». «Американцам сложно решать свои проблемы у нас, мы знаем об этом. Предлагаем договариваться, а не действовать по принципу „око за око, зуб за зуб“, но пока не получается», — добавил Рябков.

На прошлой неделе стало известно о том, что нескольким представителям российской делегации на Генассамблее ООН отказали в выдаче американских виз, напоминает агентство Nation News. Среди них сенатор Константин Косачев, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и работники МИДа. Комментируя эту ситуацию, в Кремле потребовали «жесткой» реакции со стороны международного сообщества.