Блогер раскрыл подоплеку скандала в главном детском онкоцентре РФ

Врачам, решившим уволиться из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина, не стоит сочувствовать. Такое мнение высказал блогер и общественник Кирилл Шулика.
«Про Онкоцентр Блохина и отделение детской онкологии вот что хочу сказать. Нарушать трудовые права врачей нельзя, увольнять их просто так нельзя, не платить достойную зарплату нельзя. Но в чем вообще дело, в чем причина конфликта? Еще недавно онкоцентром рулили отец и сын Давыдовы, устроившие из государственного учреждения частную лавочку, в которой действовала система поборов. <…> Те врачи, что сейчас жалуются на увольнения — совсем не ангелы. Но, судя по поведению, новые начальники тоже не отличаются корректностью и управленческим опытом», — полагает блогер. По словам Шулики, абсолютно никакого сочувствия врачи, работавшие в онкоцентре в эпоху Давыдова, у него не вызывают. «Они были как минимум молчаливыми соучастниками», — подчеркивает он.
В конце сентября врачи НМИЦ записали видеообращение, в котором публично подробно рассказали о плохих условиях для пациентов, а также о непрозрачном распределении зарплат сотрудникам. Врачи также пригрозили уволиться, если ситуация не исправится, сообщают argumenti.ru. Позднее стало известно, что заявление об увольнении подали более 10 сотрудников. Медики уже составили график увольнений. Об этом 2 октября рассказал журналистам замдиректора центра Георгий Менткевич.