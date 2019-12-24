Максим Фадеев прокомментировал нелестное высказывание Наргиз о России

Слова певицы вызвали резкую критику Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Звезды российской эстрады высказались по поводу антироссийских заявлений, которые недавно сделала певица Наргиз. Слова певицы вызвали резкую критику со стороны ее бывших коллег и знаменитостей.

Слова Наргиз в интервью на youtube-канале «Осторожно, Собчак!», что ее дети «стопроцентные американцы» и никогда не будут жить в России, прокомментировал бывший продюсер певицы Макс Фадеев. «Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы. Печально, что эта женщина так и не была благодарна тем, кто ходя на ее концерты, платил деньги и давал ей возможность жить так, как она жила», — заявил Фадеев журналу Super.

Максим Фадеев отметил и очередные заявления Наргиз об их сотрудничестве. Он заявил, что не оставит без внимания прозвучавшие в его адрес обвинения.

Ранее свою оценку высказываниям Наргиз дали другие представители шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин порекомендовал Наргиз зарабатывать деньги в другой стране, если в России ей не нравится. Певец Юрий Антонов заявил, что российским властям давно пора делать выводы после подобных высказываний артистов.

Интервью с певицей Наргиз было опубликовано на youtube-канале «Осторожно, Собчак!» 17 декабря. На настоящий момент оно набрало более двух с половиной миллионов просмотров.