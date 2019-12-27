Стали известны имена выживших в авиакатастрофе в Казахстане Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал предварительный список выживших пассажиров самолета Fokker-100 авиакомпании Beak Air, выполнявшего рейс Алма-Ата — Нурсултан. Отмечается, что 60 пассажирам оказана медицинская помощь.

В администрации также пояснили, что аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с катастрофой нет.

Сегодня в Казахстане разбился пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Beak Air. На борту находились 100 человек, включая членов экипажа, напоминает «Национальная служба новостей». На текущий момент известно о 15-ти погибших, отмечает RT. С места авиакатастрофы в медучреждения доставлены 60 человек, пишет агентство Nation News.