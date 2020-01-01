Поклонская высмеяла Сенцова за желание ходить по улице Бандеры

Поклонская ответила украинскому режиссеру Олегу Сенцову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на заявления украинского кинорежиссера Олега Сенцова по поводу его желания гулять по проспекту, которому бы было присвоено имя идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Свое заявление бывший генпрокурор Крыма опубликовала в telegram-канале.

Отвечая на заявление Сенцова, Поклонская заявила, что может осуществить мечту кинорежиссера, которого назвала «узником Кремля». «И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму (помогу подобрать земельный участок) и назвать ее в честь Бандеры», — иронично написала Поклонская.

Она заявила, что соседом Сенцова в такой тюрьме были бы экс-президент Украины Петр Порошенко и все другие, кто, по мнению Поклонской, является организаторами госпереворота в стране. Также Поклонская предложила выдавать узникам праздничный паек с компотом в день рождения Степана Бандеры.

Ранее Олег Сенцов опубликовал пост в своем Facebook, в котором в частности рассуждал о дальнейшем пути Украины и говорил, что хочет ходить по проспекту, который бы был назван в честь Степана Бандеры, а не Иосифа Сталина. На Украину кинорежиссер вернулся из России, где отбывал срок в ямальской колонии за подготовку и проведение терактов в Крыму в 2014 году с целью дестабилизации положения на полуострове.

Ранее Наталья Поклонская высказывалась о новой власти на Украине. Тогда парламентарий выразила надежду, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его команда не станут повторять ошибок своих предшественников, напоминает RT.