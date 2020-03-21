Минздрав посоветовал россиянам танцевать во время самоизоляции

Для поддержания физической формы во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса полезно танцевать. Об этом журналистам заявил главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
«Обязательно нужно иметь режим дня, работать и жить по этому режиму. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам у компьютера», — цитирует Драпкину ТАСС. Кроме того, она советует россиянам тщательно соблюдать гигиену, мыть чаще руки, а также обрабатывать поверхности в доме спиртосодержащими жидкостями.
Ранее URA.RU сообщало, вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, россияне стали чаще посещать аптеки и магазины. Напомним, власти всех 85 регионов РФ приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день в России насчитывается 253 заболевших.
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