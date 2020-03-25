Почему перенос даты голосования по Конституции — оправданная мера

За поправки к Конституции будут голосовать после окончания эпидемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Перенос голосования по поправкам к Конституции является адекватной и оправданной мерой. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучили сразу несколько экспертов. Ранее предполагалось, что плебисцит по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля — этот день был объявлен выходным.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев отметил, что отсрочка поможет лучше подготовиться к контролю над ходом голосования. «За счет этого мы можем набрать большее количество наблюдателей и сумеем лучше их подготовить. Это означает, что общественный контроль и прозрачность голосования станут еще лучше, чем планировалось», — подчеркнул он.

Политолог Оксана Гаман-Голутвина отметила, что голосование за поправки к Конституции могло поставить под угрозу здоровье граждан: «Очевидно, что сегодня распространение пандемии коронавируса является серьезным вызовом. Данная ситуация с учетом состояния распространения данной пандемии в мире дает основания для того, чтобы предпринимать самые серьезные шаги по блокированию вируса в нашей стране, включая меры по изоляции и самоизоляции граждан. В этой ситуации решение о переносе абсолютно логично, обоснованно и предсказуемо».

В России за сутки выявлено 163 новых зараженных коронавирусом. Их общая численность на 25 марта — 666 человек, из которых 410 находятся в Москве. Число заболевших в мире превысило 400 тысяч человек, более 18 тысяч умерли.